PF prende cinco pessoas por venda de combustível ilegal em MS

A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal e da Força Nacional, deflagrou ontem na cidade de Corumbá a Operação Mad Max, a qual visa coibir o contrabando e venda ilegal de combustíveis na região.

Participaram da deflagração 26 Policiais Federais, servidores da Receita Federal e integrantes da Força Nacional, resultando em cinco prisões em flagrante, tanto de vendedores quanto de consumidores encontrados nos locais.

A ação ocorreu em quatro pontos distintos, onde era realizada a revenda de combustíveis contrabandeados da Bolívia, com apreensão total de cerca de 900 litros de combustíveis e quatro veículos utilizados para o contrabando.

O combustível era depositado em galões plásticos de diversos tamanhos, sem o armazenamento adequado, causando grande risco a saúde dos moradores das redondezas, além da sempre iminente possibilidade de haver explosões e incêndios.

Os presos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá e indiciados nos crimes de contrabando e por armazenar substância tóxica irregularmente e, se condenados nos dois crimes, podem cumprir pena de três a nove anos de reclusão, além de multa.