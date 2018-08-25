PF prende cinco pessoas por venda de combustível ilegal em MS

Crime organizado
Foram apreendidos cerca de 900 litros de combustíveis e veículos
A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal e da Força Nacional, deflagrou ontem na cidade de Corumbá a Operação Mad Max, a qual visa coibir o contrabando e venda ilegal de combustíveis na região.
Participaram da deflagração 26 Policiais Federais, servidores da Receita Federal e integrantes da Força Nacional, resultando em cinco prisões em flagrante, tanto de vendedores quanto de consumidores encontrados nos locais.
A ação ocorreu em quatro pontos distintos, onde era realizada a revenda de combustíveis contrabandeados da Bolívia, com apreensão total de cerca de 900 litros de combustíveis e quatro veículos utilizados para o contrabando.
O combustível era depositado em galões plásticos de diversos tamanhos, sem o armazenamento adequado, causando grande risco a saúde dos moradores das redondezas, além da sempre iminente possibilidade de haver explosões e incêndios.
Os presos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá e indiciados nos crimes de contrabando e por armazenar substância tóxica irregularmente e, se condenados nos dois crimes, podem cumprir pena de três a nove anos de reclusão, além de multa.
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