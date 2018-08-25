PRF prende homem com 21 quilos de cocaína em Miranda

Tráfico
A droga foi encontrada em um compartimento oculto de um veículo com placas de Campo Grande
Na noite de quinta-feira, em Miranda, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 21 quilos de cocaína em um veículo que seguia de Corumbá para Campo Grande, pela rodovia BR-262. Durante fiscalização de rotina, a equipe abordou o veículo Fiat/Idea com placas de Campo Grande, conduzido por um homem, de 39 anos.
Em vistoria veicular, os policiais encontraram um compartimento oculto com 21 tabletes de cocaína que somaram 21 quilos da droga. O condutor declarou que pegou o veículo em Corumbá, levaria até à Capital, e receberia a quantia de R$ 10 mil. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Miranda.
Tragédia em MS
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Loterias
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Oportunidades
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