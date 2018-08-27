Briga por causa de vaca termina com dois homens feridos em Anastácio

Confusão por causa de uma vaca terminou com dois homens feridos, um deles em estado grave com parada cardiorrespiratória, no início da tarde desta segunda-feira, em Anastácio. O animal que pertence às vítimas teria invadido a propriedade do agressor, localizada na Rua Wanderley, no Bairro Afonso Paim, perto da entrada do frigorífico da JBS.

Conforme apurado, houve discussão que resultou em briga generalizada. As vítimas, identificadas apenas como Cícero e Luiz foram agredidas com pauladas na cabeça, sofreram cortes e foram encaminhadas ao hospital. O autor, identificado como Cristaldo, foi localizado e preso pela Polícia Militar por lesão corporal.

Colaborou Luiz Guido Jr.