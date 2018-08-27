Briga por causa de vaca termina com dois homens feridos em Anastácio

Policial
Uma das vítimas teve parada cardiorrespiratória
Confusão por causa de uma vaca terminou com dois homens feridos, um deles em estado grave com parada cardiorrespiratória, no início da tarde desta segunda-feira, em Anastácio. O animal que pertence às vítimas teria invadido a propriedade do agressor, localizada na Rua Wanderley, no Bairro Afonso Paim, perto da entrada do frigorífico da JBS.
Conforme apurado, houve discussão que resultou em briga generalizada. As vítimas, identificadas apenas como Cícero e Luiz foram agredidas com pauladas na cabeça, sofreram cortes e foram encaminhadas ao hospital. O autor, identificado como Cristaldo, foi localizado e preso pela Polícia Militar por lesão corporal.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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