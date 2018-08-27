Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:13

Buscar

Últimas notícias
X

Miranda

Homem é preso depois de agredir ex e atirar dentro da casa dela

Ele teria agido por ciúmes depois de flagra-la com outra pessoa

Renan Nucci

Publicado em 27/08/2018 às 13:47

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um homem de 32 anos de idade foi preso pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Miranda na noite de ontem (26), por ter efetuado disparos com uma arma de fogo, durante desentendimento familiar ocorrido em uma residência no centro da cidade.

Tudo começou com uma ligação feita a Central de Operações 190, por volta das 21 horas, pela qual uma mulher relatou que seu ex-amásio havia entrado em sua residência e, enciumado, desferiu socos contra ela e efetuou um disparo contra outro homem que também estava no local, insinuando que ambos tinham um caso amoroso. 

Segundo a vítima, o homem que a acompanhava só não teria sido alvejado por ter conseguido pular o muro da residência. Depois de praticar os crimes, o agressor teria fugido do local em um carro prata. A guarnição de serviço executou buscas pela redondeza, encontrando indivíduo ainda nas proximidades da casa da vítima. 

Já com o autor detido, os policiais militares fizeram buscas na casa, encontrando uma cápsula deflagrada de munição calibre .380, próximo ao local onde o disparo havia sido feito. Dentro do carro utilizado na fuga foi encontrada outra capsula intacta, da mesma munição. Já a arma utilizada no ato criminoso (pistola calibre .380), foi encontrada abandonada, também nas proximidades.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo