Homem é preso depois de agredir ex e atirar dentro da casa dela

Um homem de 32 anos de idade foi preso pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Miranda na noite de ontem (26), por ter efetuado disparos com uma arma de fogo, durante desentendimento familiar ocorrido em uma residência no centro da cidade.

Tudo começou com uma ligação feita a Central de Operações 190, por volta das 21 horas, pela qual uma mulher relatou que seu ex-amásio havia entrado em sua residência e, enciumado, desferiu socos contra ela e efetuou um disparo contra outro homem que também estava no local, insinuando que ambos tinham um caso amoroso.

Segundo a vítima, o homem que a acompanhava só não teria sido alvejado por ter conseguido pular o muro da residência. Depois de praticar os crimes, o agressor teria fugido do local em um carro prata. A guarnição de serviço executou buscas pela redondeza, encontrando indivíduo ainda nas proximidades da casa da vítima.

Já com o autor detido, os policiais militares fizeram buscas na casa, encontrando uma cápsula deflagrada de munição calibre .380, próximo ao local onde o disparo havia sido feito. Dentro do carro utilizado na fuga foi encontrada outra capsula intacta, da mesma munição. Já a arma utilizada no ato criminoso (pistola calibre .380), foi encontrada abandonada, também nas proximidades.



