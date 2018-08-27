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Anastácio

Ladrão furta R$ 1 mil, balas e doces, mas esquece casaco de couro em bar

Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, em estabelecimento localizado no Jardim Campanário

Renan Nucci

Publicado em 27/08/2018 às 14:59

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Bar localizado na Avenida Presidente Vargas, no Jardim Campanário, em Anastácio, foi invadido por ladrão na madrugada desta segunda-feira. O criminoso entrou no local pelo teto e fugiu levando R$ 1 mil em dinheiro e também doces, balas e biscoitos. No entanto, esqueceu o casaco de couro no local. 

A proprietária, de 57 anos, conta que por volta da meia-noite fechou o estabelecimento e foi para a casa, que fica aos fundos, para repousar. Hoje pela manhã, ao acordar, achou estranho o fato de a luz do bar estar acesa. Ao verificar, se deparou com o arrombamento e descobriu o furto.

Conforme a vítima, o ladrão retirou cerca de R$ 700 que estavam armazenados na máquina de música e mais R$ 300 do caixa, além de pegar três caixas de chiclete, duas caixas de balas e dex pacotes de bolacha recheada. Ao verificar o local, a vítima notou que o ladrão havia entrado pelo teto. A suspeita é de que seja uma pessoa pequena. 

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