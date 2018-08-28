Mulher passa mal, cai de moto e sofre ferimentos leves na Vila Trindade

Aquidauana
Vítima disse que sentiu tonturas e se desequilibrou
Uma mulher de 39 anos teve ferimentos leves depois de sofrer queda de moto no início da tarde desta terça-feira, na Vila Trindade, em Aquidauana. A vítima disse que seguia sozinha pela Rua Fernando Lucarelli Rodrigues, quando sentiu forte tontura e se desequilibriou.
Na queda, o capacete dela acabou escapando. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com corte no queixo e escoriações nos pés e braços, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana. A moto estava com documento atrasado e foi apreendida pela Polícia Militar.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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