PM de Aquidauana prende três foragidos da justiça durante patrulha nos últimos dias

Nos últimos dias, as equipes operacionais do 7º Batalhão PM em Aquidauana executaram diversas ações em benefício da comunidade, dentre elas a prisão de diversos ‘Foragidos da Justiça’, com o objetivo único de garantir a paz e a ordem.

Dia 24.08, por exemplo, a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio, por volta das 17 horas, capturou um desses foragidos (mulher de 24 anos de idade), depois de uma abordagem realizada no Conjunto Habitacional Cristo Rei. Contra ela havia uma determinação judicial para que fosse preso assim que encontrada.

O outro fato ocorreu no dia 25.08, as 08 horas da manhã, quando a equipe de Força Tática do 7º Batalhão PM em Aquidauana prendeu um homem de 32 anos de idade, na mesma situação, nas instalações do Pronto Socorro Municipal. O mesmo, sendo levado por familiares a unidade de saúde, mas não quis se submeter a atendimento médico, causando estranheza nos funcionários que ali estavam. Tal motivo levou os profissionais a ligarem para a Central de operações 190 e informar o ocorrido.

Por fim, por volta das 17 horas de ontem (27.08), outro foragido da justiça foi capturado pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Miranda, próximo ao Ginásio Poliesportivo na cidade. Após consulta no sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado que o homem de 33 anos de idade, possuía em seu desfavor um ‘mandado de prisão’.

Cumprindo o que determina as legislações vigentes, todas as pessoas citadas foram encaminhadas às Delegacias de Polícia, para as providências necessárias.