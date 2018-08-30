Acusados de atirarem contra policiais são condenados em mais de 40 anos de prisão

Em mais de 10 horas de julgamento, foram condenados, nesta quarta-feira (29/08), pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, os réus Bruno Cavalcante de Lira e Diego Cardoso Benitez por dispararem vários tiros de armas fogo contra os policiais Adalton Albino de Cássio e Tiago Nobre da Silva. O julgamento, presidido pelo Juiz de Direito César de Souza Lima, foi realizado na 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Dourados.

A acusação foi feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pelo Promotor de Justiça Luiz Eduardo Sant’Anna Pinheiro, que pugnou pela condenação dos réus nos termos da pronúncia, com absolvição do corréu Diego Cardoso Benitez quanto ao porte de arma de fogo.

Já a defesa dos réus pediu absolvição por legítima defesa putativa, exclusão da qualificadora e absolvição por negativa de autoria de Tiago Nobre da Silva.

Por maioria dos votos, o Conselho de Sentença acatou a acusação da Promotoria de Justiça e condenou os réus nos crimes de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa e contra policial no exercício da função, na forma tentada, por duas vezes e porte de arma com absolvição de Diego Cardoso Benitez.

Diante da decisão do Conselho de Sentença, o Juiz de Direito César de Souza Lima condenou o réu Bruno Cavalcante de Lira em 20 anos de reclusão em regime fechado e, o réu Diego Cardoso Benitez, em 21 anos e 2 meses de reclusão.

Conforme consta nos autos, os acusados praticaram duas tentativas de homicídio, em trabalho conjunto, com condenações anteriores e soltos poderão fugir ou praticar novos crimes.

Entenda o caso

No dia 29 de janeiro deste ano de 2018, os réus Bruno Cavalcante de Lira e Diego Cardoso Benitez dispararam com arma de fogo vários tiros contra o veículo policial que trafegava pela rua “C” na Vila Cachoeirinha, no município de Dourados, acertando o veículo e forçando os policiais a revidarem a tiros.

Ainda de dentro da viatura, os policiais militares alvejaram um dos autores, forçando-os a fugirem para o interior de uma residência próxima.

Na sequência, tendo os criminosos se abrigado no interior do terreno da residência, continuou a troca de tiros, até que acabasse a munição dos criminosos, os quais terminaram por ser presos em flagrante pela mesma equipe policial.

Com a chegada de reforço, foram feitas varreduras no local, atendimento médico ao criminoso alvejado e acionada a perícia.

Bruno e Diego ficaram feridos após troca de tiros com policiais da ALI (Agência Local de Inteligência), do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados.

A dupla foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital da Vida, onde está recebendo atendimento sob escolta Policial.