Polícia Civil identifica mulher que cometia série de furtos em farmácias de Aquidauana

A Polícia Civil indentificou e esclareceu uma série de furtos ocorridos em uma farmácia na cidade de Aquidauana e também em um supermercado. E.F.S., de 41 anos, confessou ser a autora dos furtos, uma vez que suas ações foram capturadas pelo sistema de monitoramentos dos comércios.

Seu modo de agir consisitia em adentrar aos comércios, escolher os produtos e de forma sorrateira, os colocavam dentro de uma bolsa que trazia consigo. E.F.S., responderá em liberdade pelo crime de furto. A Policia Civil pede a colaboração da população no sentido de denúnciar a ocorrência de crimes, pelo telefone 67 -99987 -9068 (SIG).