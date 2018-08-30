Polícia Civil identifica mulher que cometia série de furtos em farmácias de Aquidauana

Aquidauana
Mulher foi identificada pelas imagens de câmeras de segurança
A Polícia Civil indentificou e esclareceu uma série de furtos ocorridos em uma farmácia na cidade de Aquidauana e também em um supermercado. E.F.S., de 41 anos, confessou ser a autora dos furtos, uma vez que suas ações foram capturadas pelo sistema de monitoramentos dos comércios.
Seu modo de agir consisitia em adentrar aos comércios, escolher os produtos e de forma sorrateira, os colocavam dentro de uma bolsa que trazia consigo. E.F.S., responderá em liberdade pelo crime de furto. A Policia Civil pede a colaboração da população no sentido de denúnciar a ocorrência de crimes, pelo telefone 67 -99987 -9068 (SIG).
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS