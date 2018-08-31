Equipe de Força Tática do 7º Batalhão da PM completa 18 anos

Idealizada em 1999 pelo então Major PM Hilton Villasanti, a Equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, inicialmente recebeu o nome de “Pelotão de Operações Especiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar”, ficando sob o Comando do então Tenente PM Amaral, hoje atual Comandante do 7º Batalhão PM (Tenente-coronel Amaral). Em 31.08.2000, recebeu oficialmente o nome de ROTAI, ficando a encargo do então Tenente PM Wagner (Tenente-coronel PM Wagner, atualmente).

A ideia da criação de um Grupamento Tático, surgiu como alternativa operacional e eficaz no combate à violência causada pelas “gangues” existentes à época, nas periferias dos municípios de Aquidauana e Anastácio. Serviu também como “Pelotão de Choque” da então 3ª CIPM (atual 7º BPM), onde executava intervenções em Estabelecimentos Prisionais da região.

Já em 2006, foi fundado o Canil Setorial, que teve como primeiro instrutor o então Major PM Godoy (hoje na reserva remunerada da PMMS). Atualmente o referido canil é administrado por policiais militares também especializados no uso e emprego de cães em ações policiais e que abriga cachorros adestrados para faro de entorpecentes, guarda, proteção, buscas e capturas. Tal equipe também passou a desenvolver no ano de 2015, um projeto social denominado “Projeto Pelo Amigo”, na terapia assistida por cães, no tratamento de pessoas com deficiências.

No início de 2018, sua nomenclatura foi alterada para FORÇA TÁTICA, visando uma uniformidade com as demais equipes operacionais do Estado e, consequentemente, maior abrangência de ações. No decorrer dos anos, a equipe cumpriu seus objetivos iniciais, expandindo-se em suas atuações a cada dia. Hoje, além do já citado, atua também no combate ao tráfico de drogas, fechamento de pontos de venda de entorpecentes, desarticulação de quadrilhas especializadas em roubos e furtos de veículos e “primeiro interventor” em ocorrências de crise.

Junto ao restante do efetivo lotado na área de atuação do 7ºBPM, a equipe ministra treinamento e difusão de conhecimentos técnicos/operacionais e seus fundamentos, adequando-as aos avanços da sociedade. Além de tudo, exerce um papel educador, no tocante as palestras ministradas em outras instituições e órgãos que necessitam de orientações sobre prevenção ao uso de drogas e combate aos mais diversos tipos de violência.

Quanto ao seu efetivo, podemos afirmar que são policiais altamente qualificados para atuarem em diversos tipos de ações, pois são especializados em cursos como: Ações Táticas Especiais, Patrulhamento Tático Motorizado, Controle de Distúrbios Civis, Operações com Cães e outros.

Todas as ações desenvolvidas pela Força Tática do 7º Batalhão PM têm um único objetivo: Servir bem a comunidade local de forma adequada as atuais necessidades. O sucesso ao longo desses anos não veio simplesmente com a mera criação da equipe, mas com o empenho de cada um de seus voluntários integrantes que, diariamente, saem do conforto de seu lar em direção ao teatro de operações, garantindo a ordem, segurança e a paz de cada cidadão.