PF apreende carregamento de cigarro contrabandeado avaliado em milhões

Um grande carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido pela PF (Polícia Federal) em Campo Grande. O flagrante foi no início da noite de ontem (dia 31) e não foram divulgados a quantidade nem o valor exato da carga. Conforme a PF, os cigarros valem milhões de reais. A carga estava coberta apenas com lona, sem ao menos tentar dissimular o contrabando.

Por meio de denúncia, os policiais foram avisados que um caminhão levava grande quantidade do produto estrangeiro. O veículo foi localizado no posto de um pátio de combustíveis na avenida Cônsul Assaf Trad, na saída para Cuiabá.

O motorista foi informado que a carga seria vistoriada e confessou que a carreta bi-trem levava cigarro contrabandeado. Ele ainda disse que um outro caminhão transportava o produto.

As equipes realizaram vistorias em todos os caminhões e carretas localizados nas proximidades e encontraram outro caminhão bi-trem com grande carga de cigarros contrabandeados.

Foram presos três motoristas por contrabando e delito de fraude às telecomunicações (tinham aparelhos de comunicação clandestina nas carretas). As penas máximas somadas dos crimes chegam a oito anos de reclusão.