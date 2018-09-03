Casa de shows no centro de Aquidauana é alvo de disparos durante fim de semana

Policial
Um dos proprietários teria achado marcadas de tiros no local
Casa de shows localizada na Rua João de Almeida Castro, no centro de Aquidauana, foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada do último sábado. Os disparos atingiram a porta da frente e a parede, pois no momento do disparo a casa estava fechada.
Segundo boletim de ocorrência, um dos proprietários do estabelecimento chegou ao local por volta das 8 horas da manhã e viu que haviam três marcas de disparos na porta da frente e outras três na parede do interior do imóvel.
Ele acredita que os tiros tenham sido efetuados de fora para dentro, com a intenção de causar intimidação. No local há câmeras de segurança que podem ter registrado toda a ação. As imagens serão encaminhadas à Polícia Civil.
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