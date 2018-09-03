Homem tenta fugir, mas é preso pela PM depois de furtar sacolão em Aquidauana

Policial
Estabelecimento fica localizado na Rua Estevão Alves Corrêa
Homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana depois de furtar, na madrugada de sábado, vários objetos de um sacolão localizado na Rua Estevão Alves Corrêa. O suspeito se deparou com os policiais perto da Delegacia de Polícia Civil, na região onde reside, e tentou fugir, mas sem sucesso.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a proprietária do estabelecimento, ao chegar ao local, se deparou com as portas abertas e viu que vários objetos como caixa de som, celular, desodorante, perfumes, mochilas e bonés haviam desaparecido do local. Ela acredita que a porta ficou mal fechada e facilitou a entrada, pois não havia sinal de arrombamento.
PM foi acionada e durante rondas pela cidade, encontrou o homem perto da delegacia. Ele tentou correr para um terreno baldio, mas foi detido e levado à Delegacia, onde foi autuado pelo furto.
Tragédia em MS
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Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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