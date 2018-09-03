PM captura um foragido em bar e outro durante briga em Anastácio

Dois foragidos da justiça foram capturados pela equipe de Radiopatrulha de Anastácio, após abordagens realizadas neste fim de semana. Ambos demonstraram atitudes suspeitas, o que levou os policiais a consultarem seus nomes no sistema de checagens da Segurança Pública.

O primeiro foi preso nas proximidades da Praça das Nações, por volta das 15 horas de sexta-feira, após a denúncia de que estaria participando de uma briga com outra pessoa que ali estava. Já o segundo foi capturado por volta da 01 hora da madrugada de sábado, em um bar localizado no Centro da cidade.

Diante das circunstâncias, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.