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Br-262

PRF prende motorista de caminhão bitrem que dirigia bêbado em Terenos

Os policiais receberam denúncias de que um caminhão realizava zigue zaque e manobras perigosas na pista

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/09/2018 às 13:51

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Na noite da última sexta feita, 31 de agosto, a Policia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de caminhão que dirigia alcoolizado uma carreta bi trem, no km 387 da BR 262, em Terenos.

Durante fiscalizações de rotina, a equipe recebeu denúncias de usuários da rodovia que um caminhão Scania/G 420, com placas de Maringá/PR, atrelado a dois reboques, realizava zigue zaque e manobras perigosas na pista, fazendo com que alguns veículos saíssem para o acostamento evitando colisão.

Os policias localizaram o veículo e deram ordem de parada. O motorista, um homem de 40 anos, não acatou à ordem e iniciou fuga. Foi iniciado acompanhamento tático, após poucos quilômetros realizando manobras perigosas na pista, o condutor parou o veículo.

Foi realizado teste de alcoolemia que apresentou 1.01 Mg/L, número muito acima do permitido pela legislação de trânsito (0,3 Mg/L). Dentro do veículo ainda foi encontrado um isopor com várias latas de cerveja.

A ocorrência foi encaminhada à Depol de Terenos

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