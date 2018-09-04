Justiça recebe denúncia do MPF contra 22 pessoas ligadas a contrabando

O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul denunciou 22 pessoas de um grupo criminoso organizado para o tráfico internacional de drogas, que atuava a partir de Mundo Novo (MS). Para o MPF, há evidências suficientes de tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e crime de posse ilegal de armas de fogo. Na denúncia, o MPF pede ainda o confisco de bens adquiridos com os lucros do tráfico internacional de drogas, o que engloba imóveis, embarcações, helicópteros, dezenas de veículos, joias de luxo e centenas de milhares em espécie apreendidos com os criminosos, além de outros créditos e direitos sequestrados em contas bancárias e em investimentos financeiros.

A denúncia tem como base fatos identificados em investigação batizada “Operação Laços de Família”, conduzida por equipe da Polícia Federal em Naviraí (MS).

A base de operação do grupo criminoso era a cidade de Mundo Novo, que faz fronteira com o Paraguai. Grandes carregamentos de drogas do grupo criminoso foram remetidos a diversos pontos do território nacional, em especial na região Nordeste.

O gosto pela ostentação foi um dos pontos que mais chamou atenção da equipe policial. O falecido Jefferson Molina (Jeffinho), filho de Sílvio Molina circulava a bordo de veículos de luxo de marcas famosas como Ferrari, Mercedes Benz, Land Rover e Dodge Ram, além de desfrutar de um padrão de vida incompatível, que se traduzia em viagens internacionais e festas caras.

Como estratégia para “lavagem do dinheiro” sujo, foram detectados atos de dissimulação de origem e de ocultação de propriedade de bens, valores e direitos.