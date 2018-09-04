PM flagra jovem com porção de maconha escondida na luva da bicicleta

A Polícia Militar deteve na tarde desta terça-feira, em Aquidauana, um jovem flagrado com porção de maconha. Ao perceber a aproximação da viatura na Rua Roberto Scaff, no São Cristóvão, o rapaz tentou esconder o rosto, levantando suspeita por parte da equipe policial.

Quando os militares realizaram abordagem, encontraram com ele uma porção da droga escondida sob a luva da bicicleta. Diante do flagrante, o suspeito, juntamente com a bicicleta, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

