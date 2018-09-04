PM flagra jovem com porção de maconha escondida na luva da bicicleta

Aquidauana
Flagrante aconteceu na tarde desta terça-feira
A Polícia Militar deteve na tarde desta terça-feira, em Aquidauana, um jovem flagrado com porção de maconha. Ao perceber a aproximação da viatura na Rua Roberto Scaff, no São Cristóvão, o rapaz tentou esconder o rosto, levantando suspeita por parte da equipe policial.
Quando os militares realizaram abordagem, encontraram com ele uma porção da droga escondida sob a luva da bicicleta. Diante do flagrante, o suspeito, juntamente com a bicicleta, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS