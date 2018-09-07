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Anastácio

Homem é preso após agredir mulher e tentar atropelar policiais militares em Anastácio

PMs chegaram a disparar contra veículo para conter agressões do suspeito que estava visivelmente embriagado

Renan Nucci

Publicado em 07/09/2018 às 07:59

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Homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do 7° Batalhão na noite de ontem, depois de agredir uma mulher de 20 anos, com quem tem um filho, e tentar atropelar policiais militares em Anastácio. Os PMs chegaram a disparar contra o veículo dele para cessar as agressões. Embriagado e violento, teve que ser algemado. O homem responderá por embriaguez ao volante, direção perigosa, violência doméstica (ameaça e vias de fato), resistência e tentativa de homicídio.

Conforme apurado, por volta 20 horas a mulher, moradora no Jardim Independência, acionou a PM informando que o autor estava em sua residência e havia lhe agredido com puxões de cabelo e tapas no rosto. Quando a viatura policial se aproximou, o homem entrou em seu automóvel Fiat Strada e arrancou na direção de um dos militares precisou se jogar no chão para não ser atropelado. O mesmo PM sacou a arma e deu um tiro em revide, acertando a lanterna traseira esquerda.

Teve início perseguição e foi acionado apoio do GETAM, que estava com policiais no cruzamento da Rua Teodoro Rondon com a Cândido Mariano, com giroflex acionados. O autor se aproximou com as luzes da Strada apagadas e, novamente não obedeceu ordem de parada e avançou contra os policiais que também só não foram atropelados porque se esquivaram a tempo. Um deles também atirou, acertando a lateral do carro.

A perseguição teve continuidade até que o homem chegasse na casa dele, em Aquidauana. Ele entrou no local e se recusou a sair até que chegassem os advogados. Então foi algemado por segurança e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O autor estava visivelmente embriagado e dentro do carro havia uma garrafa de cerveja vazia.

A mulher vítima das agressões disse que ele havia chegado à residência dela por volta das 15 horas, com 12 garrafas de cerveja, convidando-a para beber. Como ela tinha afazeres do lar para realizar, se recusou. O homem bebeu as garrafas, saiu para comprar e voltou com mais 12. Como ela não aceitava beber com ele, foi agredida e ameaçada.

Colaborou Ivynara Dias

 

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