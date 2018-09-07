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Idoso de 84 anos morre no hospital após colisão entre motos na MS-376

Renan Nucci

Publicado em 07/09/2018 às 12:00

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Antônio José dos Santos, de 84 anos, morreu no hospital, horas depois de colidir a motocicleta de 50cc em que seguia em uma outra moto Titan, na MS-376 em Fátima do Sul, cidade a 246 quilômetros de Campo Grande, nesta sexta-feira (06).

Antônio era morador do distrito de Culturama e não possuia CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O idoso tentava a conversão no trevo para seguir na MS-147, sentido o distrito, quando foi atingido pelo outro motociclista, que era conduzida por Murilo Raimundo Melo de Souza, de 29 anos. O rapaz pela MS-376, sentido Jateí/Vicentina.

Com a batida o idoso teve uma lesão grave no fêmur direito, no joelho esquerdo, fratura exposta na mão direita e escoriações no corpo. O idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ainda conforme o site Ms News.

Já Murilo sofreu leves escoriações e foi socorrido por uma ambulância da Usina de Vicentina. Ambos foram encaminhados para o Hospital da Sias, em Fátima do Sul. A Polícia Militar também esteve no local do acidente.

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