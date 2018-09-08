Sem CNH, motociclista de 25 anos é preso pilotando embriagado em Anastácio

Anastácio
Flagrante foi feito pela PRF na rodovia BR-262, sentido Miranda
Homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de ontem, em Anastácio, depois de ser flagrado pilotando embriagado uma moto CBX 250 Twister. Durante abordagem ocorrida na BR-262, foi constatado que ele também não tinha carteira de habilitação.
Segundo o boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu na altura do quilômetro 494, perto da ponte do rio Acogo. Ao ser parado na blitz, ele que seguia sentido Miranda, apresentou odor etílico e fala desconexa, sendo submetido ao bafômetro. O rapaz acabou preso e a moto dele foi apreendida.
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Loterias
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Oportunidades
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