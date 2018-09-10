Foragido da justiça de 38 anos é preso pela PM em Aquidauana

Policial
Homem foi abordado na região da Vila Pinheiro
A Força Tática e Agência Local de Inteligência (ALI) da Polícia Militar prenderam nesta segunda-feira, em Aquidauana, um homem de 38 anos que estava foragido da justiça. A abordagem aconteceu em residência na Rua Antônio Campelo, na Vila Pinheiro, em frente ao Parque de Exposições. O homem demonstrou nervosismo diante dos policiais que, durante checagem, confirmaram que contra ele havia mandado de prisão em aberto.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS