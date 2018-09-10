Foragido da justiça de 38 anos é preso pela PM em Aquidauana

A Força Tática e Agência Local de Inteligência (ALI) da Polícia Militar prenderam nesta segunda-feira, em Aquidauana, um homem de 38 anos que estava foragido da justiça. A abordagem aconteceu em residência na Rua Antônio Campelo, na Vila Pinheiro, em frente ao Parque de Exposições. O homem demonstrou nervosismo diante dos policiais que, durante checagem, confirmaram que contra ele havia mandado de prisão em aberto.

