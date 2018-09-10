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Piraputanga

Homem é preso depois de esfaquear outras duas pessoas em fazenda da região

Autor teria discutido com as vítimas e em seguida as atacado

Renan Nucci

Publicado em 10/09/2018 às 16:31

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A Força Tática e a equipe da Polícia Militar do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, prenderam ontem um homem de 46 anos que esfaqueou duas pessoas durante discussão em uma fazenda da região. Uma das vítimas, de 31 anos, foi golpeada nas costas e a outra, de 26 anos, teve ferimento grave no abdômen e foi socorrida pelos colegas de trabalho.

Conforme apurado, o autor preparava um frango para o almoço, quando houve o desacerto com outros dois rapazes. Eles entraram em luta corporal e o homem esfaqueou os dois. Quando os policiais chegaram ao local, o agressor relatou os fatos e em seguida recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por tentativa de homicídio.

 

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