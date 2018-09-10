Motorista embriagado é preso fazendo zigue-zague na 262, em Terenos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã deste domingo a prisão de um motorista que dirigia embriagado e que foi detido por civis, no km 370 da BR-262, em Terenos.

Após receberem denúncias, a equipe policial chegou ao local onde encontrou o motorista, um homem de 42 anos, contido pelos usuários da rodovia, ao lado de seu veículo, um GM Corsa com placas de Campo Grande.

O motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como dificuldade ao andar, não conseguindo ficar em pé e alto odor etílico. O mesmo se recusou realizar o teste do bafômetro e foi encaminhado, preso, à Polícia Civil de Terenos.