Professora da Uems escapa sem ferimentos graves de capotamento em Aquidauana

Professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) se envolveu em acidente de trânsito no início da tarde desta segunda-feira, na rodovia MS-450, em Aquidauana. A vítima capotou veículo modelo Montana, mas não teve ferimentos graves.

Conforme apurado, a mulher, de 25 anos, seguia para a universidade quando por volta das 13h, perdeu o controle da direção e saiu da pista, caindo no mato. Uma testemunha que transitava logo atrás acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros.

Colaborou Luiz Guido Jr.

