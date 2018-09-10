Professora da Uems escapa sem ferimentos graves de capotamento em Aquidauana

Acidente
Acidente ocorreu no início desta tarde, na rodovia MS-450
Professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) se envolveu em acidente de trânsito no início da tarde desta segunda-feira, na rodovia MS-450, em Aquidauana. A vítima capotou veículo modelo Montana, mas não teve ferimentos graves.
Conforme apurado, a mulher, de 25 anos, seguia para a universidade quando por volta das 13h, perdeu o controle da direção e saiu da pista, caindo no mato. Uma testemunha que transitava logo atrás acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Tragédia em MS
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Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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