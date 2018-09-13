Comandante do 7° BPM recebe visita de juiz e apresenta projetos

Na última semana, o Comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana, coronel Amaral, recebeu a visita de Alexsandro Motta, Juiz da Comarca de Miranda, e, dentre outros assuntos, apresentou ao membro do Tribunal de Justiça, os Projetos Sociais desenvolvidos pela PM em favor das crianças e adolescentes.

Num bate-papo bem agradável, ambos percorreram as instalações onde são desenvolvidas boa parte das ações comunitárias (Projetos Patrulha Mirim, Equoterapia e Bom de Bola/Bom na Escola) e se inteiraram sobre os projetos que são desenvolvidos em ambientes externos, em parceria com outros órgãos (Projeto Pelo Amigo e Proerd).

Ao final, ambos se colocaram à disposição para juntos desenvolverem ações em parceria, em prol da comunidade.

