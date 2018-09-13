PM de Miranda faz ciclo de palestras sobre Bullying em Aldeia Indígena

No contexto em que vivemos, tratar de assuntos relacionados a convivência, solidariedade e respeito é de grande importância. Pensando nisso, o Cabo PM Luiz Renato, do 7º Batalhão da Polícia MIlitar, em Miranda, continua com o ciclo de palestras ministradas nas escolas da cidade. Dessa vez, o tema abordado pelo policial militar foi Bullyng, aos alunos da Escola Municipal Indígena Coronel Nicolau, na Aldeia Cachoeirinha.

Dada a atratividade do tema, as dezenas de pessoas presentes interagiram com o policial militar, sanando as dúvidas e apresentando alternativas saudáveis para combater este triste comportamento que assola nossos jovens, principalmente no ambiente escolar.