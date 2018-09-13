PM de Miranda faz ciclo de palestras sobre Bullying em Aldeia Indígena

Orientação
Atividade é desempenhada pelo 7° Batalhão da PM
No contexto em que vivemos, tratar de assuntos relacionados a convivência, solidariedade e respeito é de grande importância. Pensando nisso, o Cabo PM Luiz Renato, do 7º Batalhão da Polícia MIlitar, em Miranda, continua com o ciclo de palestras ministradas nas escolas da cidade. Dessa vez, o tema abordado pelo policial militar foi Bullyng, aos alunos da Escola Municipal Indígena Coronel Nicolau, na Aldeia Cachoeirinha.
Dada a atratividade do tema, as dezenas de pessoas presentes interagiram com o policial militar, sanando as dúvidas e apresentando alternativas saudáveis para combater este triste comportamento que assola nossos jovens, principalmente no ambiente escolar.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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