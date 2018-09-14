Mulher é agredida com chicote e arrastada pela rua por ex-marido bêbado

Policial
Segundo a polícia, o homem usou uma 'traia de cavalo' para agredir mulher; Vítima disse que levou socos e pontapés enquanto estava em casa, antes de ser arrastada.
Um mulher de 30 anos acionou a polícia após ser arrastada e chicoteada pelo o ex-marido, de 31, que estava bebâdo.
Segundo a ocorrência, ela disse que estava em casa com uma amiga quando o homem chegou dando socos e pontapés na noite dessa quarta-feira (12), em Corumbá, a 431 km de Campo Grande.
De acordo com a polícia, a vítima disse que o homem usou uma 'traia de arreio' de cavalo, uma espécie de chicote, para agredi-la em frente à casa.
Segundo a ocorrência, quando a polícia chegou ao local, o homem se escondeu em uma casa ao lado. O suspeito foi localizado e recebeu voz de prisão.
Ele foi levado junto com a vítima para a 1ª Delegacia de Polícia, para maiores esclarecimentos. Ele irá responder pelo crime de violência doméstica.
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