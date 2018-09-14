Mulher é agredida com chicote e arrastada pela rua por ex-marido bêbado

Um mulher de 30 anos acionou a polícia após ser arrastada e chicoteada pelo o ex-marido, de 31, que estava bebâdo.

Segundo a ocorrência, ela disse que estava em casa com uma amiga quando o homem chegou dando socos e pontapés na noite dessa quarta-feira (12), em Corumbá, a 431 km de Campo Grande.

De acordo com a polícia, a vítima disse que o homem usou uma 'traia de arreio' de cavalo, uma espécie de chicote, para agredi-la em frente à casa.

Segundo a ocorrência, quando a polícia chegou ao local, o homem se escondeu em uma casa ao lado. O suspeito foi localizado e recebeu voz de prisão.

Ele foi levado junto com a vítima para a 1ª Delegacia de Polícia, para maiores esclarecimentos. Ele irá responder pelo crime de violência doméstica.