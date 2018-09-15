Homem é preso em flagrante depois de tentar estuprar mulher em Anastácio

Violência sexual
Vítima conseguiu fugir e pediu socorro pela rua
Homem de 31 anos foi preso em flagrante na noite de ontem, depois de tentar estuprar uma mulher de 21 anos na região da Comunidade Vitória, em Anastácio. A vítima só não foi violentada porque conseguiu correr de bicicleta pela rua e gritar por socorro. De acordo com a polícia, o suspeito já tem passagens por outro crime do mesmo tipo.
Conforme apurado, a vítima seguia pela Avenida Manoel Murtinho de volta para a casa, por volta das 21h30, quando o homem a abordou e a convidou para beber. A vítima recusou, mas o agressor insistiu e tentou levá-la para o mato, para estuprá-la, mas ela conseguiu correr na bicicleta, no entanto foi perseguida pelo homem. Ela então começou a gritar pela rua.
Outros dois homens que a conheciam ouviram o pedido e socorro e foram ajudá-la. O autor tentou fugir, mas foi alcançado perto de um hotel e detido até a chegada da polícia. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Atualmente morador na Aldeinha, já havia sido preso por estupro e cumpriu pena em Campo Grande, Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.
Colaboraram Luiz Guido Jr. e Ivynara Dias
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