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Violência sexual

Homem é preso em flagrante depois de tentar estuprar mulher em Anastácio

Vítima conseguiu fugir e pediu socorro pela rua

Renan Nucci

Publicado em 15/09/2018 às 09:14

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Homem de 31 anos foi preso em flagrante na noite de ontem, depois de tentar estuprar uma mulher de 21 anos na região da Comunidade Vitória, em Anastácio. A vítima só não foi violentada porque conseguiu correr de bicicleta pela rua e gritar por socorro. De acordo com a polícia, o suspeito já tem passagens por outro crime do mesmo tipo.

Conforme apurado, a vítima seguia pela Avenida Manoel Murtinho de volta para a casa, por volta das 21h30, quando o homem a abordou e a convidou para beber. A vítima recusou, mas o agressor insistiu e tentou levá-la para o mato, para estuprá-la, mas ela conseguiu correr na bicicleta, no entanto foi perseguida pelo homem. Ela então começou a gritar pela rua.

Outros dois homens que a conheciam ouviram o pedido e socorro e foram ajudá-la. O autor tentou fugir, mas foi alcançado perto de um hotel e detido até a chegada da polícia. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Atualmente morador na Aldeinha, já havia sido preso por estupro e cumpriu pena em Campo Grande, Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.

Colaboraram Luiz Guido Jr. e Ivynara Dias

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