Em rondas por Aquidauana, Getam captura dois foragidos da Justiça

Nas últimas horas, a equipe Getam capturou outros dois foragidos da justiça, após a realização de diversas rondas pelos bairros de Aquidauana. O primeiro a ser preso foi um homem de 29 anos de idade, por volta das 16 horas de ontem (18), nas proximidades do Bairro Alto.

Já o segundo, foi levado as grades depois de ser encontrado nas proximidades do Bairro Jardim Aeroporto, por volta da 01 hora da madrugada de hoje (19). As suspeitas contra as atitudes de ambos foram confirmadas após a constatação de suas pendências, junto ao Sistema de Checagens da Segurança Pública.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.

