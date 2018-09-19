Em rondas por Aquidauana, Getam captura dois foragidos da Justiça

Policial
Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias
Nas últimas horas, a equipe Getam capturou outros dois foragidos da justiça, após a realização de diversas rondas pelos bairros de Aquidauana. O primeiro a ser preso foi um homem de 29 anos de idade, por volta das 16 horas de ontem (18), nas proximidades do Bairro Alto.
Já o segundo, foi levado as grades depois de ser encontrado nas proximidades do Bairro Jardim Aeroporto, por volta da 01 hora da madrugada de hoje (19). As suspeitas contra as atitudes de ambos foram confirmadas após a constatação de suas pendências, junto ao Sistema de Checagens da Segurança Pública.
Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS