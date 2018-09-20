Sem CNH e por direção perigosa, jovem é preso pela PM em Miranda

Ontem (199), por volta das 19 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Miranda fazia rondas pela área Central da cidade, quando viu um condutor de motocicleta em atitude suspeita, por tentar mudar abruptamente de direção assim que percebeu a aproximação da viatura.

Pela estranha atitude, os policiais militares determinaram que o condutor parasse para a abordagem, ordem esta desobedecida por ele, que ao invés de colaborar com a atitude legal, tentou sair rapidamente do local, aumentando consideravelmente sua velocidade no deslocamento, fazendo manobras de zigue-zague, além de colocar em risco sua própria segurança e a de outros que por ali estavam.

Sem sucesso na tentativa de fuga, o motociclista foi contido logo em seguida, sendo verificado que o mesmo não possuía Habilitação para conduzir veículo automotor e não levava consigo os documentos do veículo. Pela prática do ilícito previstos no Código de Trânsito Brasileiro, o jovem de 18 anos de idade foi apreendido, juntamente com a motocicleta, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia local.