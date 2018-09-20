Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:23

Buscar

Últimas notícias
X

Miranda

Sem CNH e por direção perigosa, jovem é preso pela PM em Miranda

O jovem de 18 anos de idade foi apreendido, juntamente com a motocicleta, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia local

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/09/2018 às 12:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ontem (199), por volta das 19 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Miranda fazia rondas pela área Central da cidade, quando viu um condutor de motocicleta em atitude suspeita, por tentar mudar abruptamente de direção assim que percebeu a aproximação da viatura.

Pela estranha atitude, os policiais militares determinaram que o condutor parasse para a abordagem, ordem esta desobedecida por ele, que ao invés de colaborar com a atitude legal, tentou sair rapidamente do local, aumentando consideravelmente sua velocidade no deslocamento, fazendo manobras de zigue-zague, além de colocar em risco sua própria segurança e a de outros que por ali estavam.

Sem sucesso na tentativa de fuga, o motociclista foi contido logo em seguida, sendo verificado que o mesmo não possuía Habilitação para conduzir veículo automotor e não levava consigo os documentos do veículo. Pela prática do ilícito previstos no Código de Trânsito Brasileiro, o jovem de 18 anos de idade foi apreendido, juntamente com a motocicleta, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia local.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo