Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:23

Buscar

Últimas notícias
X

Tragédia

Mecânico experiente morre ao enroscar casaco em eixo de caminhão boiadeiro

Vítima estava trabalhando embaixo de caminhão quando pediu para motorista dar partida, momento em que seu casaco enroscou em um dos eixos

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/09/2018 às 11:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um mecânico de 58 anos morreu na manhã desta quinta-feira (20), ao enroscar o casaco que vestia em um dos eixos da parde de baixo de um caminhão boiadeiro em Ivinhema, a 298 km de Campo Grande.

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, Roberto Santana, o acidente aconteceu dentro da oficina em que a vítima trabalhava.

De acordo com o sargento, o mecânico estava analisando um problema de tubulação quando entrou embaixo do veículo e pediu para o motorista dar partida.

 
Oficina em que mecânico morreu ao enroscar casaco em eixo de caminhão boadeiro, em Ivinhema (MS) — Foto: Site Ivinotícias

Oficina em que mecânico morreu ao enroscar casaco em eixo de caminhão boadeiro, em Ivinhema (MS) — Foto: Site Ivinotícias

Segundo informações obtidas pelos bombeiros no local do acidente, o mecânico era experiente. Seu casaco enroscou em um dos eixos do "cardam" (composto por 2 eixos tubulares), momento em que o homem foi puxado e imprensado. Ele morreu antes do socorro chegar.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo