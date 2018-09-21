Mecânico experiente morre ao enroscar casaco em eixo de caminhão boiadeiro

Tragédia
Vítima estava trabalhando embaixo de caminhão quando pediu para motorista dar partida, momento em que seu casaco enroscou em um dos eixos
Um mecânico de 58 anos morreu na manhã desta quinta-feira (20), ao enroscar o casaco que vestia em um dos eixos da parde de baixo de um caminhão boiadeiro em Ivinhema, a 298 km de Campo Grande.
Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, Roberto Santana, o acidente aconteceu dentro da oficina em que a vítima trabalhava.
De acordo com o sargento, o mecânico estava analisando um problema de tubulação quando entrou embaixo do veículo e pediu para o motorista dar partida.
Oficina em que mecânico morreu ao enroscar casaco em eixo de caminhão boadeiro, em Ivinhema (MS) — Foto: Site Ivinotícias
Segundo informações obtidas pelos bombeiros no local do acidente, o mecânico era experiente. Seu casaco enroscou em um dos eixos do "cardam" (composto por 2 eixos tubulares), momento em que o homem foi puxado e imprensado. Ele morreu antes do socorro chegar.
Tragédia em MS
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Loterias
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