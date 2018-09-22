Com ajuda de cães farejadores, polícia apreende mais de 220 kg de cocaína escondida em caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 223,8 kg de cocaína, nesta sexta-feira (20), na BR-060, perto de Sidrolândia, a 71 kg de Campo Grande. A droga estava dividida em 200 tabletes e escondida em compartimento de um caminhão munck, usado para movimentação pesada.

De acordo com a PRF, o motorista de 40 anos apresentou nervosismo durante a abordagem e não soube informar os motivos de estar dirigindo o caminhão. Os policiais revistaram o veículo e não encontraram nada ilegal. Na sequência, 11 cães farejadores foram levados ao local e identificaram a droga.

A cocaína estava dentro de uma das partes do equipamento que fica na traseira do caminhão. O motorista disse que já pegou o veículo com a droga e que deixaria o caminhão em um posto de combustíveis em Campo Grande.