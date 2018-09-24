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Rio Aquidauana

Pescador de Campo Grande é preso em Anastácio por pesca ilegal no rio Aquidauana

Homem foi flagrado com pescado fora da medida e diversos petrechos

Renan Nucci

Publicado em 24/09/2018 às 13:29

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A Polícia Militar Ambiental (PMA) prendeu ontem (23) à noite na BR-262, em Anastácio, um homem residente em Campo Grande, por transporte de produto da pesca predatória. Ele transportava em um veículo Volkswagen Gol com reboque, em uma caixa térmica, 17 quilos de pescado, havendo exemplares fora da medida permitida por Lei, capturados no rio Aquidauana.

Havia dois exemplares de pescado da espécie pintado com 78 centímetros, quando a medida permitida de captura é de 85 centímetros para a espécie, além de exemplar da espécie pacu com 40 centímetros, quando a medida permitida de captura é de 45 centímetros para a espécie. O pescado, o veículo, um motor de popa, um tanque de combustível, três molinetes e uma carretilha das respectivas varas foram apreendidos.

O infrator, de 37 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de transporte de produto da pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.040,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

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