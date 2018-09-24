PM prende três com drogas em Aquidauana e Anastácio no final de semana

Policiais militares do 7º Batalhão prenderam três pessoas que portavam drogas para consumo pessoal, nas cidades de Anastácio e Aquidauana.

Nesse final de semana, foi acionado via 190, um chamado do estabelecimento Penal, os PMs foram até o local e em contato com as testemunhas, foram informados que o autor cumpre pena no estabelecimento e que por volta das 19 horas, através de procedimento de revista pessoal, foi flagrado tentando entrar com 17 gramas de substância análoga a maconha.

Durante patrulhamento de rotina nas cidades de Anastácio e Aquidauana, os Policiais Militares abordaram dois homens em locais diversos que apresentaram atitudes suspeitas. No decorrer da revista pessoal foram encontradas trouxinhas de substâncias análogas a maconha. Diante dos fatos, todos os autores foram encaminhados até à Delegacia de Polícia local, para que sejam tomadas providências cabíveis.