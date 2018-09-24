PM prende três com drogas em Aquidauana e Anastácio no final de semana

Policial
Autores foram encaminhados até à Delegacia de Polícia Civil
Policiais militares do 7º Batalhão prenderam três pessoas que portavam drogas para consumo pessoal, nas cidades de Anastácio e Aquidauana.
Nesse final de semana, foi acionado via 190, um chamado do estabelecimento Penal, os PMs foram até o local e em contato com as testemunhas, foram informados que o autor cumpre pena no estabelecimento e que por volta das 19 horas, através de procedimento de revista pessoal, foi flagrado tentando entrar com 17 gramas de substância análoga a maconha.
Durante patrulhamento de rotina nas cidades de Anastácio e Aquidauana, os Policiais Militares abordaram dois homens em locais diversos que apresentaram atitudes suspeitas. No decorrer da revista pessoal foram encontradas trouxinhas de substâncias análogas a maconha. Diante dos fatos, todos os autores foram encaminhados até à Delegacia de Polícia local, para que sejam tomadas providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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