Polícia identifica homem que furtou casa de idoso e recupera objetos

Policial
Ação foi resultado de trabalho do SIG, da Polícia Civil
Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana esclareceram um furto ocorrido no ultimo dia 20, no bairro São Francisco. De acordo com as investigações, a vitima, um idoso de 63 anos, teve o cadeado do portão e uma das janelas da residência arrombados, sendo que do local foram subtraídos um televisor de 32 polegadas, um botijão de gás cheio, além de um aparelho de DVD.
Durantes as investigações, homem de 29 anos conhecido por "Cabelo de Fogo", foi identificado como sendo o autor do furto, tendo inúmeras passagens pela policia por diversos crime.Em sua residência - que fica próxima a da vítima, os investigadores recuperaram o botijão de gás e o aparelho de DVD.
Ao tomar conhecimento de que a polícia estava a sua procura, ele desapareceu do bairro. Na manhã de hoje (25), o advogado do suspeito procurou o setor de Investigações e apresentou o aparelho de televisão, sendo que diante do fato, responderá pelo crime de furto qualificado.
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