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Aquidauana

Empresário suspeito de engravidar a própria filha é preso pela Polícia Civil

Trabalho da Operação Midas foi realizado entre o SIG de Aquidauana e o de Ponta Porã

Renan Nucci

Publicado em 26/09/2018 às 21:35

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Ação conjunta entre o Setor de Investigações Gerais (SIG) das delegacias de Polícia Civil de Aquidauana e de Ponta Porã resultou, no final da tarde desta quarta-feira (26), na prisão do empresário aquidauanense de 40 anos, suspeito pela prática do crime de estupro de vulnerável. Ele teria engravidado a própria filha. 

De acordo com a decisão judicial, estavam presentes na denúncia as condições da ação e os "pressupostos processuais de admissibilidade". "Há prova da materialidade e indícios suficientes dos fatos imputados à parte ré, motivo pelo qual, recebo a denúncia", lê-se nos autos.

Assim, durante as diligências para cumprir o mandado de prisão, os investigadores tomaram conhecimento que o empresário havia mudado para a cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Após conseguir identificar o provável endereço, foi feito contato com os investigadores da cidade, que conseguiram deter o acusado em sua residência. Ele foi encaminhado e apresentado à autoridade policial, onde se encontra a disposição da justiça.

A ação fez parte da Operação Midas, coordenada pelo Sistema Único de Segurança Pública (Susp), deflagrada simultaneamente por polícias civis de 25 estados e do Distrito Federal, e que contou com a participação de 3.745 policiais civis. A megaoperação teve por objetivo principal prender autores de crimes de roubo e de latrocínio (roubo seguido de morte), bem como outros foragidos.

 

 



 

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