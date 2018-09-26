PM recupera moto furtada na frente de empresa no bairro Guanandy

Aquidauana
A moto foi encontrada na Rua Nelson Feliciano, no centro da cidade
A Polícia Militar de Aquidauana recuperou uma moto modelo Honda Fan 150 que havia sido furtada em frente a uma empresa de ar condicionado no Bairro Guanandy.
O proprietário, que é funcionário da empresa, disse que o veículo estava estacionado, trancado e que, ao sair do expediente, viu que havia desaparecido e denunciou o furto à polícia.
A moto foi recuperada na Rua Nelson Feliciano, no centro da cidade.
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Furto durante a madrugada
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Loterias
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