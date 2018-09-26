PM recupera moto furtada na frente de empresa no bairro Guanandy

A Polícia Militar de Aquidauana recuperou uma moto modelo Honda Fan 150 que havia sido furtada em frente a uma empresa de ar condicionado no Bairro Guanandy.

O proprietário, que é funcionário da empresa, disse que o veículo estava estacionado, trancado e que, ao sair do expediente, viu que havia desaparecido e denunciou o furto à polícia.

A moto foi recuperada na Rua Nelson Feliciano, no centro da cidade.