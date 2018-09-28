Adolescente esfaqueia policial civil no pescoço durante fuga em Anastácio

Adolescente suspeito de cometer vários furtos na região do Jardim Campanário, em Anastácio, foi apreendido ontem. Ele tentou fugir pulando muros de várias residências e chegou a esfaquear um policial civil no pescoço, sem gravidade, mas acabou detido com ajuda de populares. No último dia 18, ele havia conseguido escapar dos policiais.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais estavam em rondas pela região na tentativa de localizar o infrator. Eles foram na casa dele, mas não o encontraram. Em seguida, receberam informação de que o garoto estaria em um terreno baldio. Os investigadores foram ao local e, ao notar a aproximação da polícia, ele correu, pulando muros.

Conforme relatado pelos policiais, o adolescente estava armado com uma faca de cabo branco, tipo de açougueiro, e não obedecia às ordens. Durante a correria um dos policiais conseguiu segurá-lo pela camisa, mas o menor revidou lhe golpeando com faca no pescoço. Como o ferimento não era grave, o policial continuou a perseguição.

Populares que testemunharam a ação ajudaram a detê-lo. O garoto foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Ainda segundo apurado pela reportagem, a justiça determinou pela internação imediata e ele deve ser encaminho para uma Unidade Educacional de Internação (Unei).