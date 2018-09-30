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Costa Rica

Após tentar reatar namoro e ouvir “não”, homem mata ex com 10 tiros

O suspeito foi encontrado horas depois morto com um tiro no peito em uma estrada vicinal da cidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/09/2018 às 12:12

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Ana Paula Marçal, moradora de Costa Rica - a 305 quilômetros de Campo Grande - foi assassinada com pelo menos dez tiros pelo ex-namorado, identificado como Thiago de Jesus, na madrugada deste domingo (30). O crime aconteceu depois que a jovem se negou a reatar o relacionamento com o autor, encontrado morto horas depois em uma estrada vicinal.

Segundo o registro da Polícia Militar, Thiago, conhecido na cidade como Thiago Ble-ble, foi até a casa da vítima nesta madrugada para tentar reatar o relacionamento. Ele chegou ao local em um Vectra prata, que era dirigido por outra pessoa.

Do portão, ele pediu para voltar com Ana Paula, que se negou. O suspeito então andou até a porta da sala, sacou a arma e disparou várias vezes contra a vítima, que estava sentada no sofá. Antes de fugir, ele ainda atirou nos pneus do carro estacionado na garagem da residência, para impedir o socorro a ex.

As circunstâncias foram contadas pela família da vítima à polícia.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e chegou a levar Ana Paula para hospital, mas ela não resistiu aos ferimento. Conforme informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por dez tiros, sete deles na região do tórax.

Nesta manhã, os militares receberam a informações que o mesmo carro usado no crime estava abandonado em uma estrada vicinal da cidade. No local, as equipes encontraram Thiago morto com um tiro no peito. A arma estava ao lado do corpo e por isso a polícia trabalha com a hipótese de suicídio. Perícia foi acionada e está no local nesta manhã.

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