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Assalto

Câmeras flagram dupla atirando durante assalto a Nelsinho Trad

Motorista de candidato ao Senado reagiu e teve pistola levada por bandidos

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/10/2018 às 08:02

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Imagens de câmeras de segurança flagram o momento em que o motorista do candidato ao Senado Nelson Trad Filho (PTB) é rendido e assaltado em frente a um hotel em Dourados -a 233 km de Campo Grande. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (28).

O motorista, de 35 anos, foi rendido pela dupla de assaltantes no momento em que os passageiros, entre eles Nelsinho, desceram da caminhonete, em frente ao hotel. No vídeo é possível ver o passageiro da moto sacando a arma e anunciando o assalto. O condutor abre a porta, desce e então é agarrado pelo segundo suspeito, que o leva para longe do veículo.

Na tentativa de se soltar, o motorista acaba caindo junto com o bandido. O suspeito armado acompanha a ação, com arma em punho. Vítima e autor lutam ainda no chão, antes do comparsa armado disparar contra as vítimas. Segundo o boletim de ocorrência, o assaltante disparou duas vezes.

Entanto as vítimas correm, a dupla volta para perto da caminhonete, sobe na motocicleta e foge, levando a arma que seria do motorista. A suspeita é de que os bandidos colocaram uma sacola plástica na placa do veículo, para evitar a identificação.

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