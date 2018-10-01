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Ladrão invade bar e leva dinheiro, litrões e latas de cerveja em Aquidauana

Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira

Renan Nucci

Publicado em 01/10/2018 às 15:14

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Uma comerciante de 33 anos, proprietária de um estabelecimento localizado na Rua Antônio Gonçalves, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil nesta segunda-feira para denunciar furto de produtos ocorrido nesta madrugada. Foram levados R$ 189 em notas, R$ 25 em moedas, dois litrões de cerveja e dez latas de cerveja.

A vítima disse que à noite, pediu para que três clientes deixassem o estabelecimento, pois ela iria fechar para sair com uma amiga. O grupo foi embora e ela saiu. Mais tarde, quando retornou já de madrugada, percebeu o furto. Ela foi na casa de um dos clientes e falou ele, que negou o crime. No entanto, ela pegou um tênis do homem e comparou com a pegada deixada no bar.

O tamanho e os formatos coincidiam. Por este motivo, ela denunciou o caso. Ela acredita que o local tenha sido invadido pela porta da janela do quarto, na casa dela que fica aos fundos do bar.

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