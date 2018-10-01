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PMA apreende em Miranda caminhão com carga ilegal de madeira furtada de área indígena

O veículo e a madeira foram apreendidos e encaminhados ao quartel

Renan Nucci

Publicado em 01/10/2018 às 14:27

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A Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu ontem à noite na zona rural de Miranda, nas proximidades de uma área indígena, um caminhão carregado com postes de madeira.

O motorista que conduzia um veículo com 36 palanques de madeira da espécie aroeira e um acompanhante abandonaram a carga, adentrando em uma mata, quando perceberam a presença dos Policiais Militares Ambientais, que ligaram o intermitente da viatura para proceder a abordagem.

Devido à escuridão, não foi possível localizar os criminosos. A madeira estava sendo transportada por uma estrada vicinal no município de Bodoquena e era retirada de uma área indígena denominada Campo dos Índios, que possui território nos municípios de Miranda, Bodoquena, Corumbá, Bonito e Porto Murtinho.

 O veículo e a madeira foram apreendidos e encaminhados ao quartel da PMA, em Miranda. A PMA, que já conseguiu os apelidos dos criminosos, acionará a FUNAI e Polícia Federal para proceder a investigação sobre o furto da madeira das terras indígenas. Os infratores responderão pelo crime ambiental de transporte ilegal de madeira, com pena de seis meses a um ano de detenção. Também poderão responder por furto da madeira, com pena de um a quatro anos de detenção.

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