Homem sai para trabalhar e tem fiação elétrica da casa furtada

Homem de 44 anos morador no Bairro Serraria, em Aquidauana, teve toda a fiação elétrica de sua residência furtada na manhã desta quarta-feira. O caso foi denunciado à Polícia Civil, que investiga a autoria do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem informou que saiu de casa para trabalhar por volta das 6 horas da manhã e, às 10 horas, quando retornou, se deparou com o imóvel arrombado pela janela, sem a fiação.