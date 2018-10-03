Homem sai para trabalhar e tem fiação elétrica da casa furtada

Aquidauana
Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, em Aquidauana
Homem de 44 anos morador no Bairro Serraria, em Aquidauana, teve toda a fiação elétrica de sua residência furtada na manhã desta quarta-feira. O caso foi denunciado à Polícia Civil, que investiga a autoria do crime.
Segundo o boletim de ocorrência, o homem informou que saiu de casa para trabalhar por volta das 6 horas da manhã e, às 10 horas, quando retornou, se deparou com o imóvel arrombado pela janela, sem a fiação.
Tragédia em MS
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Furto durante a madrugada
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Loterias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS