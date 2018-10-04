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PM de Aquidauana é campeã de torneio de tiro do Batalhão de Engenharia

Sargento E. Maidana sagrou-se campeã na Categoria Feminina e 3º lugar na Categoria Geral

Renan Nucci

Publicado em 04/10/2018 às 13:51

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Ontem (03), o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, em comemoração ao seu 76º aniversário, realizou sua tradicional “Competição de Tiro”, no Clube de Tiro, com representantes do próprio Batalhão, integrantes das Forças de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e competidores de tiro da região.

O 7º Batalhão da Polícia Militar esteve presente no evento, sendo representado por policiais militares das equipes operacionais de serviço (Sargento PM E. Maidana, Sargento Landis, Cabo PM Luciene, Cabo PM Elissandra, Cabo PM Neto e Soldado PM Bruno César).

Ao final, a Sargento E. Maidana sagrou-se campeã na Categoria Feminina e 3º lugar na Categoria Geral. A Cabo PM Luciene levou o 3º lugar na categoria Feminina. Já na categoria Masculina, o Soldado Bruno César ficou em 4º lugar.

Coronel Bogoni (Comandante do 9º BECmb), agradeceu a participação de todos, ratificando a integração com os envolvidos, independente da classificação. Já o 7º Batalhão PM, continua com suas participações nos eventos promovidos pela comunidade.

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