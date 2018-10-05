PM de Terenos prende ladrões que mantinham fretista em cárcere privado

A Polícia Militar de Terenos prendeu ontem dois integrantes de uma quadrilha de Campo Grande que cometeu roubo do falso frete contra um motorista identificado apenas como João. Segundo a polícia, o grupo contratou a vítima para fazer um transporte até perto de Terenos. Sem imaginar que se tratava de assalto, a vítima aceitou e, ao se encontrar com a pessoa que havia lhe contratado, tomou conhecimento do assalto.

Os ladrões renderam o motorista e o levaram até a região de colônias, onde ele foi amarrado e mantido em cativeiro aos fundos de uma chácara. Dois dos três ladrões ficaram no local e outro seguiu com a caminhonete rumo ao Paraguai. No local, a vítima conseguiu pedir ajuda para um senhor que, apesar da tensão, conseguiu informar a PM que, por sua vez, agiu rápido e localizou o cativeiro, prendendo dois ladrões. O outro fugiu.