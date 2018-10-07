Fiscal eleitoral aciona Polícia Militar após confusão em escola estadual de Aquidauana

Desordem
Fato ocorreu durante a manhã deste domingo (07), na Escola Estadual Marli Russo, em Aquidauana
Um fiscal eleitoral de 64 anos acionou a Polícia Militar, na manhã deste domingo (07), por conta de uma confusão na Escola Estadual Marly Russo, no bairro Nova Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria sido desacatado por um jovem de 22 anos, que estava promovendo uma aglomeração na porta da seção de votação, e teria se exaltado após ser orientado a se retirar do local por outras duas fiscais, uma vez que causava transtorno no colégio. Quando o fiscal tentou contornar a situação, foi agredido verbalmente pelo rapaz, com palavras de baixo calão e, então, acionou as autoridades.
O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para o cumprimento das medidas cabíveis.
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Loterias
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