Fiscal eleitoral aciona Polícia Militar após confusão em escola estadual de Aquidauana

Um fiscal eleitoral de 64 anos acionou a Polícia Militar, na manhã deste domingo (07), por conta de uma confusão na Escola Estadual Marly Russo, no bairro Nova Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria sido desacatado por um jovem de 22 anos, que estava promovendo uma aglomeração na porta da seção de votação, e teria se exaltado após ser orientado a se retirar do local por outras duas fiscais, uma vez que causava transtorno no colégio. Quando o fiscal tentou contornar a situação, foi agredido verbalmente pelo rapaz, com palavras de baixo calão e, então, acionou as autoridades.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para o cumprimento das medidas cabíveis.