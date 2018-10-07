Mulher e filhos são ameaçados de morte no Serraria

Uma mulher de 49 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana, no início da tarde deste domingo (07), para denunciar uma ameaça sofrida no bairro Serraria durante esta manhã.

De acordo com o relato da vítima, que demonstrou nervosismo com a situação, ela transitava nas imediações da UFMS II quando foi abordada por um indivíduo, o qual não soube identificar, e o mesmo proferiu ameaças à sua família. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria dito "você é a esposa do J.D.F., que colocou ele preso por pensão. Eu vou matar você e seus filhos, eu sei que seus filhos vão para a escola sozinhos".

A vítima, amedrontada, teria passado a gritar de medo e o acusado teria corrido, tomando rumo ignorado.

O caso foi registrado e segue sob investigação.