Após ameaçar mulher e danificar veículo com facão, homem é preso bêbado

Homem de 32 anos foi preso por embriaguez ao volante na noite de ontem, em Anastácio, depois de ameaçar uma mulher e danificar o próprio veículo com um facão. O flagrante, realizado pela Polícia Militar, ocorreu na Rua Dona Joaninha, na região central da cidade.

Por volta das 20h20 os PMs foram acionados porque havia um homem com facão ameaçando agredir uma mulher. Durante deslocamento, os policiais avistaram o suspeito dirigindo um veículo Fiat Fiorino de forma anormal. Ao abordá-lo, perceberam a embriaguez.

O homem se recusou a ser submetido ao teste do bafômetro, motivo pelo qual os policiais relataram termo de constatação. O facão usado nas ameaças foi apreendido, juntamente com o carro, e o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado.