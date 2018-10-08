Após ameaçar mulher e danificar veículo com facão, homem é preso bêbado

Anastácio
Ele responde por dirigir embriagado; flagrante foi ontem, em Anastácio
Homem de 32 anos foi preso por embriaguez ao volante na noite de ontem, em Anastácio, depois de ameaçar uma mulher e danificar o próprio veículo com um facão. O flagrante, realizado pela Polícia Militar, ocorreu na Rua Dona Joaninha, na região central da cidade.
Por volta das 20h20 os PMs foram acionados porque havia um homem com facão ameaçando agredir uma mulher. Durante deslocamento, os policiais avistaram o suspeito dirigindo um veículo Fiat Fiorino de forma anormal. Ao abordá-lo, perceberam a embriaguez.
O homem se recusou a ser submetido ao teste do bafômetro, motivo pelo qual os policiais relataram termo de constatação. O facão usado nas ameaças foi apreendido, juntamente com o carro, e o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS