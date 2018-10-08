Ladrão de bicicleta surpreende mulher e toma celular da mão dela

Mulher de 47 anos teve o celular furtado na noite de ontem, enquanto caminhava nas imediações do Parque da Lagoa Comprida, no Bairro Dona Nene, em Aquidauana. O ladrão estava de bicicleta e passou rapidamente, tomando o celular da mão da vítima.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a mulher informou que, por volta das 19 horas, saía da lagoa em direção à Rua Quintino, quando o rapaz a surpreendeu, pegou o aparelho e saiu pedalando rapidamente. O caso foi denunciado à Polícia Civil da cidade.