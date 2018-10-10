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Polícia Militar Rodoviária desencadeará a “Operação MS 41” durante o feriado prolongado

A intensificação das atividades operacionais de policiamento rodoviário contará com o empenho de 160 Policiais

Renan Nucci

Publicado em 10/10/2018 às 13:48

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O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) desencadeará a partir das 06h00min desta quinta-feira (11) com término às 06h00min de segunda-feira (15) a “Operação MS 41” em razão do feriado prolongado em comemoração ao aniversário do Estado de Mato Grosso do Sul. Serão 96 horas de operação realizada através das 11 (onze) Bases Operacionais Rodoviárias fixas distribuídas pelos municípios de Campo Grande, Vista Alegre, Corumbá, Bonito, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina, Amandina, Dourados, Amambai, Ponta Porã/Aquidabã e mais 12 (doze) equipes volantes que percorrerão pontos e horários sensíveis e vulneráveis de nossas rodovias estaduais.

A intensificação das atividades operacionais de policiamento rodoviário contará com o empenho de 160 Policiais Militares Rodoviários e se dará visando ampliar a presença da Polícia Militar nas rodovias estaduais, potencializando a segurança do usuário das rodovias, com fito voltado à prevenção de acidentes de trânsito, através de fiscalizações por intermédio de barreiras em pontos de maior fluxo de veículos.

Para uma viagem segura a Polícia Militar Rodoviária orienta os usuários das Rodovias Estaduais a respeitarem os limites de velocidade, manterem distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito.

É fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente.

O policiamento rodoviário trabalha diariamente no enfrentamento às infrações de trânsito e ilícitos penais nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, visando prioritariamente à preservação da vida e o respeito às normas de trânsito. De forma concomitante, o policiamento rodoviário é responsável pela prevenção e repressão a inúmeros delitos transfronteiriços, contribuindo de maneira expressiva com a Segurança Pública na região de fronteira do Brasil com o Paraguai e em divisas de MS com outros Estados da Federação.

Com o feriado prolongado em razão do aniversário do Estado de Mato Grosso do Sul as rodovias estaduais e vicinais que as acessam terão um aporte substancial de veículos aumentando o risco de ocorrências típicas de trânsito rodoviário, portanto, a partir do dia 11 de outubro, se dará início da “Operação MS 41”, sendo que o BPMRv implementará a fiscalização em pontos relevantes, principalmente àqueles com vistas à redução de acidentes, de acordo com a área de atuação da Unidade.

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária mais uma vez estará presente e atento, coibindo ilícitos e trazendo maior tranquilidade aos usuários que trafegam pelas rodovias estaduais, utilizando estratégias para inibir ações criminosas através do posicionamento do policiamento ostensivo e preventivo, a experiência e especialização dos Policiais Militares Rodoviários, bem como, na intensificação da presença das equipes do BPMRv nas rodovias e estradas de todo o MS.

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